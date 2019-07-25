Эксперты ожидают роста доли "Газпрома" в индексе MSCI после размещения 2,93% капитала

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Доля акций "Газпрома" в индексе MSCI после размещения 2,93% капитала увеличится, считают эксперты, опрошенные ТАСС. Они полагают, что MSCI учтет повышение числа акций эмитента в свободном обращении (free float) и увеличит их вес в своих индексах в рамках ребалансировки 2020 года.

MSCI Russia Standard Index (Morgan Stanley Capital International Russia) - фондовый индекс российского рынка, который входит в группу индексов развивающихся рынков MSCI Emerging Markets. Включение бумаг в такие индексы значительно увеличивает спрос на акции со стороны инвесторов. Индекс интересен для зарубежных инвесторов, в частности инвестиционных фондов, которые хотят вложиться в российские акции. Через пассивные фонды, автоматически следующие индексам MSCI и FTSE, средства приходят в акции российских эмитентов, включенных в эти индексы, однако в случае исключения акций из индексов они будут автоматически проданы инвесторами.

В четверг дочерние компании ПАО "Газпром" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited - разместили на продажу 693,6 млн обыкновенных акций ПАО "Газпром", или 2,93% капитала. Акции "Газпрома" (GAZP) на российском рынке по состоянию на 13:29 достигали максимума 16 июля, с ростом в 8% к закрытию торгов днем ранее, цена составляла 228,51 руб. за акцию.

Согласно мнению участников рынка, после размещения приток капитала от пассивных фондов в акции "Газпрома" через индексы MSCI составит от $100 до $400 млн в случае, если оценка свободных акций в обращении для индекса увеличится. Доля компании в индексе MSCI корректируется на коэффициент числа акций эмитента в свободном обращении, рост веса компании в индексе ведет к дополнительным покупкам и импульсу стоимости акций. Состав индекса пересматривается ежеквартально (ребалансировка), наиболее ощутимыми являются ревизионные мероприятия мая и ноября.

Оценка притока капитала

"Приток после ребалансировки MSCI в 2020 году составит под $100 млн", - считает портфельный менеджер "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. Он полагает, что влияние на акции "Газпрома" будет позитивное, но на горизонте месяца будут под давлением в рамках SPO.

Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов полагает, что приток может быть "от $100 до $300 млн". С другой стороны, добавил он, новость создает дополнительный "навес" акций и есть риск продажи второй части казначейского пакета. Он также считает, что динамика акций "Газпрома" будет во многом зависеть от общерыночной конъюнктуры.

В случае повышения оценки FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) для индексов MSCI, "Сбербанк Управление активами" оценивает приток в акции "Газпрома" от пассивных фондов на уровне $350-400 млн, пояснил старший управляющий директор компании Евгений Линчик. Помимо этого стоит ожидать притоков пассивных денег от фондов, таргетирующих другие индексы, в частности FTSE, добавил он.

Аналитик управления ИК "Фридом Финанс" Александр Осин полагает, что после запланированной продажи 2,9% "Газпрома" оценка пассивного притока составит $85 млн, после возможной продажи всех 6,64% казначейских акций оценка пассивного притока составит $195 млн. Он также считает, что рынок в итоге позитивно отыграет решение "Газпрома" о размещении своих акций на бирже. Целевой уровень ИК "Фридом Финанс" по обыкновенным акциям "Газпрома" на перспективу ближайшего года составляет 280 рублей за бумагу. Краткосрочный, на перспективу ближайшего месяца, целевой диапазон по данным бумагам составляет 210-230 рублей за акцию.