Украина готовится к прекращению поставок дизтоплива из России

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Украинские сети автозаправочных станций готовятся к прекращению импорта дизельного топлива из России и законтрактовали танкеры с топливом, которые уже направляются в страну. Об этом заявил в четверг представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус в Facebook .

"К такому прекращению поставок мы готовы. На сегодня некоторые сети АЗС и крупные потребители уже законтрактовали танкеры с дизтопливом, которые направляются в украинские порты", - сообщил он. Представитель Зеленского заявил, что 29 июля в 10:00 в Мининфраструктуры Украины состоится совещание по вопросу координирования логистики портов и железной дороги. "Никакого дефицита не будет, ценовой нестабильности не будет, независимо от новых фейсбук-сообщений в компании Wexler", - заявил Герус. По его данным, эта компания занимает около 41% рынка дизтоплива на Украине в настоящее время.

Директор украинской консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщал ранее, что три украинских импортера нефтепродуктов уже заявили об остановке поставок дизельного топлива из России с 1 августа из-за ввода пошлин со стороны Киева.

Крупнейший импортер нефтепродуктов на Украине Wexler Group заявил, что с 1 августа прекратит поставку дизельного топлива из России из-за ввода пошлин и будет искать альтернативные источники импорта дизельного топлива. В компании подчеркнули, что дополнительная спецпошлина "делает дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными".

17 июля правительство Украины ввело специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа. Спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4% с 1 октября 2019 года. Спецпошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

Эмбарго на российские товары

С 1 января 2016 года в связи со вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС Россия для защиты экономических интересов страны приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. С начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран в отношении России. Украина в свою очередь приняла постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России", которое вступило в силу с 10 января 2016 года.

Украина с 2016 года вводит пошлины и эмбарго на российские товары. Под ограничения ранее, в частности, попали мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, кофе, чай, водка, пиво, сигареты, ряд химикатов, минеральные удобрения, железнодорожное оборудование, корма для животных и продукция ветеринарной медицины, а также легковые автомобили, автобусы, трактора, грузовики и мотоциклы. Правительство страны 5 июля продлило действие постановления о запрете на ввоз российских товаров в страну до 31 декабря 2020 года.