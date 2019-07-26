Как соцсети создают свою криптовалюту и зачем

Криптовалюты так и не стали по-настоящему массовым явлением для широкого потребителя. Сможет ли Facebook это изменить?

Рынок криптовалюты продолжает расти в 2019 году. По данным CoinMarketCap, суммарная капитализации первой сотни криптовалют на 25 июля составляла $278,8 млрд, что примерно на 90% больше, чем еще в начале года. Тот же биткойн, например, с января вырос на 154% — примерно с $4 тыс. до $9,7 тыс. (при это в июле его цена поднималась даже до $12,5 тыс.) — и заставил широкую общественность вновь вспомнить об "игрушке для гиков". На этом фоне стало известно, что над собственной криптовалютой Libra работает Facebook. Что Facebook создает

Долгое время проект был засекречен — причем до такой степени, что другие сотрудники компании не могли попасть в офис команды разработчиков, как писали СМИ. Теперь известно, что Libra будет встроена в экосистему соцсети и позволит пользователям покупать товары и услуги в обход традиционных платежных сервисов. Расплачиваться ею также можно будет на других площадках Facebook — в WhatsApp и Instagram. Ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, намерены вложить по $10 млн в создание Ассоциации Libra, которая будет управлять криптовалютой, а запустить ее планируется в 2020 году. Главное отличие от биткойна с его свободным плавающим курсом — привязка к корзине из нескольких валют и государственных ценных бумаг. То есть Libra станет стэйблкойном. Это должно сделать ее стабильной, с низкой волатильностью и инфляцией и, как следствие, хорошим средством обмена и накоплений сбережений, считает глава блокчейн-подразделения Facebook Дэвид Маркус. Ведь биткойн и другие цифровые валюты так и не стали популярным платежным средством, в том числе из-за сильного колебания их стоимости. Кроме того, традиционно спекулятивность и анонимность криптовалют не нравится правительствам и центробанкам. По сути, Libra выглядит как попытка создать цифровую валюту по лекалам настоящей. Зачем это Facebook Аналитики считают, что Facebook может повторить путь китайского WeChat, который позволяет пользователям покупать товары, пересылать деньги или, например, вызывать такси, не покидая его платформу. Комиссия от покупки товаров и услуг внутри Facebook — самый простой способ монетизировать проект. Кроме того, по данным The Wall Street Journal, соцсеть может начать платить пользователям криптовалютой за просмотр рекламы, взаимодействие с другими пользователями и покупки непосредственно на платформе, таким образом повышаяя их лояльность и интерес. Какие препятствия встают перед Libra

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"Что касается Libra, мы четко обозначили Facebook, что прежде, чем они начнут все это, их криптовалюта должна будет пройти все проверки", — подчеркнул Мнучин. А эксперты задались вопросом, позволят ли регуляторы в принципе довести задумку до конца. Некоторые из них усомнились, что компания сможет реализовать проект в ближайший год. Главным образом власти критикуют способность Facebook обеспечить конфиденциальность пользовательских данных и опасаются, что новую криптовалюту используют для отмывания денег и финансирования терроризма. А поводы для сомнений есть. Так, кстати, по результатам разбирательств, начавшихся из-за скандала с Cambridge Analytica, Facebook придется заплатить штраф $5 млрд за ненадлежащее обращение с личными данными пользователей. Хотя сейчас американские технологические компании в принципе испытывают серьезное регуляторное давление. Министерство юстиции, Конгресс и Федеральная торговая палата как раз занимаются анализом того, как техногиганты распоряжаются своим монопольным положением на рынке. Впрочем, по данным Bloomberg, соцсеть готова к защите своих интересов — только во II квартале 2019 года она потратила на лоббистов около $4,1 млн. Это самый большой показатель среди крупнейших американских интернет-компаний. А интерес к криптовалютам таких компаний, как Facebook, может улучшить регулятивный надзор и сделать рынок более прозрачным. Кто может обогнать Facebook Некоторые эксперты отмечают, что подобные криптовалютные проекты более органично бы смотрелись в поле мессенджеров, а не полновесной соцсети, и вспоминают блокчейн-платформу TON Павла Дурова и криптовалюту Gram, которая должна стать для нее универсальным расчетным средством. Запуск проекта запланирован на конец октября, а значит, у него будет несколько месяцев форы перед тем, как пользователю представят Libra.

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