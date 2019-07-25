ФАС ожидает, что законопроект о наказании бизнеса за картели внесут в Госдуму к осени

ПЕРМЬ, 25 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает, что правительство к осени 2019 года внесет в Государственную думу законопроект об ужесточении наказания для бизнеса за умышленные картельные сговоры. Об этом в четверг в Перми после межведомственного совещания с правоохранительными органами Пермского края журналистам рассказал начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

"[Законопроект] он внесен, теперь мы ждем, когда правительство внесет его в Госдуму, это, я думаю, уже к осенней сессии. Сейчас обсуждается в правительстве. Получили заключение Верховного суда... идут те процедуры, которые регламентом предусмотрены", - сказал он.

Тенишев добавил, что законопроект разработан по поручению президента России Владимира Путина, и у него есть все шансы на реализацию.

В мае 2019 года Федеральная антимонопольная служба России подготовила поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым владельцы и топ-менеджеры компаний будут лишаться свободы на шесть лет в случае умышленного картельного сговора. В то же время ведомство предлагает снизить наказание до пяти лет для тех, кто просто выполнял указания руководства.

Наказание для людей, распоряжающихся более 50% голосов компании, предусмотрено в виде штрафа в размере 2-4 млн рублей, принудительных работ сроком 2-5 лет или лишения свободы на срок от трех до шести лет. За сговоры на торгах ФАС предлагает ввести штраф в размере 600-800 тыс. рублей, принудительные работы сроком один-три года или лишение свободы до четырех лет.