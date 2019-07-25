Пилотный проект по маркировке молочных продуктов в РФ планируется завершить до конца года

ГАТЧИНА /Ленинградская область/, 25 июля. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) - оператор информационной системы по маркировке российской молочной продукции - планирует до конца 2019 года завершить пилотный проект по нанесению цифровых двухмерных кодов. Об этом сообщил ТАСС в четверг исполнительный директор центра Дмитрий Алхазов.

"Сейчас мы ведем переговоры с обширным кругом производителей молочной продукции касательно их участия в эксперименте. Важно, чтобы к пилотному проекту присоединились разные категории производителей: крупные, а также и малые, и средние предприятия. Список всех участников пилотного проекта будет сформирован уже в августе", - сказал Алхазов во время демонстрации новой линейки продукции компании "Галактика" с цифровым кодом маркировки, которая разработана в сотрудничестве с ЦРПТ.

Отчет по итогам эксперимента Центр развития перспективных технологий намерен подготовить до конца февраля 2020 года, а обязательная маркировка молочной продукции начнется в России с марта 2020 года.

В июле правительство России внесло молочную продукцию в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Согласно постановлению правительства, планируются к маркировке молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочная сыворотка, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты.

В процессе производства каждой упаковке планируется автоматически присваивать уникальный номер. Потребитель с помощью приложения "Честный знак" сможет просканировать цифровой двухмерный код Data Matrix на упаковке камерой мобильного телефона и получить полную информацию о товаре.

С 1 июля часть молочной продукции (сливочное масло, сыры) вошла в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", а с 1 ноября в нее должна войти оставшаяся молочная продукция, отметил руководитель управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Сергей Кармазин. "Прогнозы скептиков касательно того, что система приведет к перебоям в поставках продукции, оказались беспочвенны. Система позволяет Россельхознадзору оперативно принимать меры по снятию с продажи продукции, произведенной с нарушениями".