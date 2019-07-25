"АвтоВАЗ" с августа повысит цены на все модели примерно на 1%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" с 1 августа повысит цены на весь модельный ряд примерно на 1%, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе "Автомира" - дилера автозавода.

"Подтверждаем", - ответили в пресс-службе на соответствующий вопрос корреспондента.

В первом полугодии 2019 года "АвтоВАЗ" увеличил продажи Lada на российском рынке на 2,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года, до 174,2 тыс. машин. Доля Lada на рынке России по итогам полугодия, по собственным расчетам компании, составила около 21%.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.