В Петербурге продали пакет в 60% акций старейшего кожевенного предприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Компания "РТ-Капитал" (дочерняя компания "Ростеха") продала за 515,5 млн рублей принадлежащий ей пакет акций АО "Кожа" - старейшего кожевенного предприятия Петербурга, которое ведет свою историю с 1857 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Российского аукционного дома (РАД), на площадке которого прошли торги.

"Завершилась продажа 60% пакета акций АО "Кожа" - одного из старейших предприятий по производству натуральной кожи различного назначения в Северо-Западном регионе. Продажа проводилась по поручению дочерней компании "Ростех" - ООО "РТ-Капитал". Цена продажи составила - 515,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В РАД пояснили, что в настоящее время АО "Кожа" владеет большим портфелем недвижимости на Васильевском острове Санкт-Петербурга. В него входят производственно-складские комплексы на улице Декабристов, Уральской улице, Кожевенной линии, Наличной улице, проспекте Кима и Среднем проспекте, общей площадью 5,4 га. Земля относится к общественно-деловой подзоне, здесь разрешены коммерческие объекты и жилые дома.

Как сообщил ТАСС источник, участвовавший в сделке, пакет акций приобрел один из акционеров компании. По данным системы СПАРК, 21% акций АО "Кожа" принадлежит предпринимателю Виктору Есипову и 9% акций - предпринимателю Вере Гришиной.

АО "Кожа" является старейшим российским производителем натуральной кожи различного назначения. История предприятия начинается с основания в 1857 году купцом Алексеем Михайловичем Осиповым кожевенного завода на берегу Малой Невы, вблизи Финского залива. Основным потребителем кожевенных товаров, производимых заводом, являлось военное ведомство. Завод получал заказы от военного интендантства на поставку кожи и военного снаряжения для царской армии.

В настоящее время завод поставляет кожи для верха парадной и повседневной обуви военнослужащих по заказу обувных фабрик, участников тендеров Министерства обороны РФ, а также обувные, галантерейные и шорно-седельные кожи отечественным предприятиям.