Спикер верхней палаты парламента Белоруссии не исключил отмены роуминга с РФ до конца года

МИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии (верхняя палата парламента) Михаил Мясникович считает, что вопрос об отмене роуминга между Белоруссией и Россией можно решить уже в этом году. Об этом он сказал в четверг в эфире телеканала ОНТ.

"Я считаю, что вопрос отмены роуминга в Союзном государстве может быть решен уже в этом году. По крайней мере все делается для того, чтобы он был решен в этом году. У меня в этом уверенность есть, и мне представляется, что [этим] можно показать, что вопросы в Союзном государстве решаются ", - сказал Мясникович.

В 2017 году вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила по аналогии с ЕС отменить роуминг на территории Союзного государства. В июле 2019 года Матвиенко заявила, что Россия готова к отмене роуминга с Белоруссией, этот вопрос может быть решен до 15 сентября.