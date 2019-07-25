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Спикер верхней палаты парламента Белоруссии не исключил отмены роуминга с РФ до конца года

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что этот вопрос может быть решен до 15 сентября

МИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии (верхняя палата парламента) Михаил Мясникович считает, что вопрос об отмене роуминга между Белоруссией и Россией можно решить уже в этом году. Об этом он сказал в четверг в эфире телеканала ОНТ.

"Я считаю, что вопрос отмены роуминга в Союзном государстве может быть решен уже в этом году. По крайней мере все делается для того, чтобы он был решен в этом году. У меня в этом уверенность есть, и мне представляется, что [этим] можно показать, что вопросы в Союзном государстве решаются ", - сказал Мясникович.

В 2017 году вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила по аналогии с ЕС отменить роуминг на территории Союзного государства. В июле 2019 года Матвиенко заявила, что Россия готова к отмене роуминга с Белоруссией, этот вопрос может быть решен до 15 сентября.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаБелоруссияРоссия
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