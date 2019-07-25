Канада и ЕС согласовали временное решение по ВТО в связи с блокированием США ее работы

ОТТАВА, 25 июля. /ТАСС/. Канада и Евросоюз договорились о временном решении проблемы работы Всемирной торговой организации (ВТО), вызванной блокировкой ее деятельности со стороны США, которые препятствуют назначению новых судей в апелляционный орган ВТО. Об этом в четверг говорится в совместном заявлении сторон, распространенном канадским МИД.

"Решение проблемы блокировки Апелляционного органа [ВТО] является нашим приоритетом. Если существующая тупиковая ситуация сохранится, то после 10 декабря 2019 года Апелляционный орган не сможет рассматривать новые заявления, - отмечается в документе. - Если усилия [по восстановлению работы ВТО в полном объеме] окажутся безуспешными... Канада и ЕС договорились о временном апелляционном арбитражном соглашении, основанном на существующих правилах ВТО". В документе подчеркивается, что данная система взаимоотношений между Канадой и ЕС внутри торговой организации "будет действовать до тех пор, пока Апелляционный орган не будет полностью функционировать".

На прошлой неделе по итогам прошедшего в Монреале саммита Канада - ЕС стороны в совместном заявлении указали, что готовы задействовать существующие механизмы ВТО, позволяющие создавать временный апелляционный арбитраж. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо тогда заявил, что Оттава и Брюссель уже почти согласовали необходимое соглашение.

Ранее газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы ЕС и правительства ФРГ сообщила, что Евросоюз разрабатывает план действий на случай, если США продолжат блокировать работу ВТО. В частности, сотрудники еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрём обсуждают возможность создания альтернативного арбитражного суда вне ВТО, что в долгосрочной перспективе может привести к возникновению параллельной организации. Газета добавила, что конкретные переговоры по этому вопросу ведутся с Канадой, если они завершатся успешно, то на основе этих договоренностей будут заключены подобные двусторонние соглашения и с другими странами, отметила газета.

США ранее ввели штрафные пошлины на ряд товаров из стран ВТО. Вашингтон не хочет допустить, чтобы подобные торговые препятствия были признаны незаконными, и блокирует назначение судей в апелляционный орган ВТО. Сейчас он состоит лишь из трех судей вместо положенных семи. Срок полномочий двух из них заканчивается в конце текущего года. Тем самым орган будет практически недееспособным.

На этой неделе очередная попытка членов ВТО договориться о заполнении вакансий в Апелляционном органе потерпела неудачу. На состоявшемся в Женеве заседании Органа по разрешению споров с возражениями против поддержанной 114 странами процедуры отбора кандидатов вновь выступили США.