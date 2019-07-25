Юргенс: страхование жилья от ЧС будет стоить в регионах России в среднем 300 рублей в год

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Стоимость страхования жилья от чрезвычайных ситуаций в рамках принятого летом 2018 года закона составит для жителей российских регионов в среднем около 300 рублей в год. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс в опубликованном в пятницу интервью газете "Известия".

"Согласно предварительным расчетам, в регионах стоимость страхования жилья от ЧС будет составлять примерно 300 рублей в год. Страховые компании будут заключать договоры страхования, а для того чтобы система была устойчивой, все они будут отдаваться в перестрахование в Российскую национальную перестраховочную компанию", - сообщил Юргенс.

По его словам, фонд национального перестраховщика призван сделать тарифы для территорий, наиболее подверженных чрезвычайным ситуациям, не слишком высокими.

В список пилотных регионов, которые начнут разрабатывать соответствующие программы страхования жилья, вошли Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Пермский край, а также Белгородская, Новосибирская, Омская, Свердловская, Тверская и Тюменская области, уточнил изданию Юргенс.

В январе директор департамента страхования имущества физических лиц ВСС Андрей Знаменский говорил, что средняя стоимость страховки жилья от чрезвычайных ситуаций составит около 150 рублей в месяц. По его словам, за эти деньги можно будет застраховать также дополнительные, в том числе, возможно, бытовые, риски.

Закон о страховании жилья от ЧС принят 3 августа 2018 года, он предполагает полностью добровольное страхование гражданами своего жилья. Для этого региональные власти могут создать собственные программы страхования жилья, где будет описано взаимодействие страховщиков и региональных властей при компенсации населению ущерба от ЧС. Методика разработки таких программ должна описываться подзаконным нормативным актом. Минимальный объем обязательств страховщика по риску утраты жилья в результате ЧС составит 300-500 тыс. рублей. Закон вступит в силу 4 августа 2019 года.