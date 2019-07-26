Россияне в среднем снимают через кассы магазинов по 1,5 тыс. рублей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Средняя сумма снятия наличных через кассы магазинов составляет около 1,5 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка, который с июля запустил такую услугу.

"Особой популярностью данная услуга пользуется в сельских поселениях, где не всегда в доступности или поблизости есть банкоматы для снятия наличных средств. Согласно статистике, средний объем выдачи наличных на одну операцию составил около 1,5 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе.

В банке уточнили, что на сегодня доступно более 500 точек для снятия наличных в удаленных населенных пунктах по всей стране. До конца года планируется нарастить количество этих точек до 3 тыс.

В конце марта Сбербанк сообщал, что услуга по снятию наличных в кассах появится в торговых точках малого и среднего бизнеса в июле 2019 года и будет доступна также держателям сторонних карт Visa. Крупный торговый бизнес сможет внедрить у себя такой сервис в сентябре. Получить наличными можно будет до 5 тыс. рублей за одну операцию.