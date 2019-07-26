Глава Petrobras объявил о планах продажи дистрибьютора СПГ Liquigas

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июля. /ТАСС/. Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras объявила о приеме заявок на покупку 100% акций принадлежащего ей дистрибьютора СПГ Liquigas. Об этом журналистам сообщил глава Petrobras Роберту Катселу Бранку во время визита на площадку Сан-Паульской фондовой биржи.

"Следующим [активом], который будет приватизирован, станет уже в августе Liquigas <...>. Petrobras продаст 100% Liquigas, соответствующие предложения принимаются до 7 августа", - цитирует его в четверг агентство Reuters. В ходе визита был дан формальный старт продаж акций другого дочернего предприятия госкомпании - BR Distribuidora, являющегося крупнейшим дистрибьютором и продавцом нефтепродуктов на территории южноамериканской республики.

Liquigas, клиентский портфель которой насчитывает 20 млн абонентов, получила в 2018 году 147,5 млн реалов (около $40 млн) чистого дохода. Компания обладает развитой дистрибьюторской сетью, насчитывающей 5 тыс. точек продаж газовых баллонов. Процесс подготовки Liquigas к приватизации начался еще в апреле, после того как национальный антимонопольный орган в феврале запретил продажу этого актива без проведения аукциона группе компаний Ultra, работающей на топливном рынке страны.

В целях сокращения задолженности Petrobras ранее объявила о намерении избавиться от непрофильных активов на сумму около $27 млрд и сконцентрироваться на основной деятельности по добыче углеводородов. В том числе для этого компания в апреле упростила процесс продажи контрольных пакетов акций своих дочерних предприятий, избавившись от необходимости согласования таких сделок с акционерами. В ближайшие пять лет госпредприятие намерено уменьшить свои операционные расходы на $8,1 млрд.

В 2018 году Petrobras впервые за пять лет отчиталась о положительных результатах своей финансовой деятельности. Ее доход составил 25,8 млрд реалов (свыше $6,6 млрд). С 2013 года компания работала в убыток.