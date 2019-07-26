Суд 9 сентября приступит к процессу по иску банка "Россия" к Utair на 155,35 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы назначил на 9 сентября предварительное судебное заседание по иску банка "Россия" к авиакомпании Utair на сумму в 155,35 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

"В целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений, раскрытия доказательств, их подтверждающих, необходимости представления дополнительных доказательств, разъяснения сторонам их прав и обязанностей, последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 9 сентября 2019 года в 14:50" - говорится в сообщении.

Иск в Арбитражный суд города Москвы был подан 22 июля. Третьими лицами в рамках иска выступают 10 банков, среди которых МКБ, Сбербанк и банк "Уралсиб". Подробности искового заявления не уточняются.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России, которая в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек, - испытывает финансовые трудности. В 2015 году авиаперевозчик заключил соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам - на 18,9 млрд рублей (снижен до 15,4 млрд рублей) с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей с погашением в 2027 году. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году. В декабре 2018 года перевозчик не заплатил 1 млрд рублей процентов по кредиту на 15,4 млрд рублей. Чистый убыток группы в 2018 году составил почти 22 млрд рублей (годом ранее чистая прибыль компании достигала 2,43 млрд рублей).