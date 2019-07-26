Власти Таджикистана изучают плюсы и минусы возможного вступления в ЕАЭС

ДУШАНБЕ, 26 июля. /ТАСС/. Вступление Таджикистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) имеет как положительные аспекты, так и отрицательные, которые на данный момент изучаются правительством республики. Об этом заявил в пятницу директор Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Диловар Кодирзода на пресс-конференции в Душанбе.

"Касательно миграции плюсов больше, чем минусов, поэтому это одна из сторон, где можно получить положительные результаты. Но есть другие моменты, которые вызывают настороженность, в частности в производственной сфере. Поэтому эти моменты изучаются", - сказал он.

На прошлой неделе представитель МВД России в Таджикистане по вопросам миграции Владислав Маркевич заявил, что Таджикистан может получить больше преференций в сфере миграции в случае вступления в ЕАЭС. Участниками данного международного интеграционного экономического объединения являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Союз начал работу 1 января 2015 года, заменив собой Евразийское экономическое сообщество (действовало в 2000-2014 годы), членом которого также являлся Таджикистан. 14 мая 2018 года статус государства - наблюдателя при ЕАЭС был предоставлен Молдавии. Власти Таджикистана неоднократно заявляли, что изучают условия своего возможного членства в союзе.

Руководство Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана заявляет, что Центром разработан расширенный 70-страничный документ, в котором отражены положительные и отрицательные аспекты членства страны в Союзе в миграционных, экономических, политических и геополитических вопросах. "По всем вопросам у нас выработана четко выраженная позиция, проведен анализ каждого аспекта, отражены как отрицательные, так и положительные стороны", - пояснил эксперт Центра Абдулло Рахнамо.

По его словам, в настоящее время идет процесс глубокого изучения, по итогам которого "руководство страны будет принимать решение на базе национальных интересов". "Есть очень хорошие плюсы и минусы. Изучены опыт Киргизии, Белоруссии, Армении, учитывая все эти аспекты, мы предложили этот документ", - добавил Рахнамо, добавив, что доклад находится на рассмотрении рабочей правительственной группы.