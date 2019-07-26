ЦБ отозвал лицензию у московского "РАМ Банка"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Банк России приказом от 26 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "РАМ Банка", говорится в сообщении регулятора. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов и на 1 июля занимала 296-е место в банковской системе РФ.

Что делать, если у банка отозвали лицензию

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Как отметили в ЦБ, "РАМ Банк" занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение. Кроме того, кредитная организация заключала "схемные" сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала, нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

Кредитный портфель "РАМ Банка" характеризовался крайне низкой диверсифицированностью и был представлен крупными ссудами, выданными узкому кругу компаний, занимающихся торговлей зерновыми культурами. Инспекционная проверка выявила низкое качество значительной части предоставленных банком кредитов, добавили в ЦБ.

Банк России также аннулировал лицензию кредитной организации на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В "РАМ Банк" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.