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Максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках России снизилась до 7,12%

в первой декаде июля ставка находилась на уровне 7,14%, уточнили в ЦБ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде июля 2019 года снизилась до 7,12%, говорится в материалах Банка России.

Для сравнения, в первой декаде июля ставка находилась на уровне 7,14%, свидетельствуют данные регулятора.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

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