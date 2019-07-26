Председателем совета директоров РЖД переизбран вице-премьер Максим Акимов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Совет директоров "Российских железных дорог" переизбрал своим председателем вице-премьера Максима Акимова. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте раскрытия информации.

"Избрать председателем совета директоров ОАО "РЖД" Акимова Максима Алексеевича", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бывший федеральный канцлер Австрии и экс-председатель правления государственного железнодорожного холдинга "Австрийские железные дороги" Кристиан Керн вошел в совет директоров РЖД в качестве независимого члена.

Вместе с ним место в совете директоров получил советник президента Объединенной авиастроительной корпорации, бывший глава МЧС Владимир Пучков. Кроме того, в совете состоят вице-премьер Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, замглавы Минэкономразвития Михаил Расстригин, гендиректор компании Олег Белозеров, основной владелец группы ЕСН Григорий Березкин, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, заместитель министра финансов РФ Андрей Иванов, председатель некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Аркадий Дворкович, председатели совета директоров "Русской холдинговой компании" Александр Рязанов и группы "Каскол" Сергей Недорослев, а также председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.