Минкомсвязь: перспективы создания реестра российских приложений обсудят 31 июля

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Эксперты, участники рынка и представители власти в конце июля проведут совещание о перспективах создания реестра российских приложений. Об этом сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков.

"31 июля в Аналитическом центре при правительстве России Минкомсвязь, участники рынка и эксперты обсудят перспективы создания реестра локализованных приложений для выполнения возможного требования по предустановке российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны и планшеты", - сказал он.

Новиков напомнил, что никаких решений об обязательности предустановки не принято, но такие предложения регулярно появляются, что вызывает бурную реакцию в обществе и на рынке. "Необходимо еще раз обсудить саму возможность выполнения такого требования, целесообразность введения отдельного реестра ПО для этих целей, критерии отнесения ПО к российскому и так далее", - пояснил он.

По мнению пресс-секретаря министерства, рынок ПО - уже конкурентный, и такие меры, как обязательность предустановки каких-то конкретных приложений, могут сильно навредить ему.

"Российский рынок гаджетов в мировом масштабе совсем небольшой, и есть риск, что крупным производителям смартфонов проще уйти с него, чем перестраивать свои производственные и бизнес- процессы чисто под нашу страну. От предустановки, скорее всего, могут выиграть только несколько очень крупных производителей ПО, готовых предложить пакеты приложений разных типов. При этом тысячи малых российских разработчиков будут вытеснены с рынка", - высказал свои опасения Новиков.

Инициатива депутатов

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) 18 июля внесла в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, предусматривающих необходимость установки на смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart-TV программного обеспечения из специально создаваемого перечня предустанавливаемых программных средств при их продаже, а также штрафы за нарушение этой нормы.