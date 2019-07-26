Мост через Волгу между Саратовом и Энгельсом отремонтируют за 437 млн рублей

САРАТОВ, 26 июля. /ТАСС/. Власти Саратовской области направят 437 млн рублей на ремонт моста через реку Волгу, который соединяет города Саратов и Энгельс, сообщается на странице Volodin.Saratov в Instagram, посвященной проектам в Саратовской области, от которой спикер Госдумы Вячеслав Володин был избран в парламент.

"Мосту Саратов - Энгельс требуется ремонт. И средства на ремонтные работы найдены. Вячеслав Володин обратился в правительство РФ и Министерство транспорта РФ с просьбой о выделении финансирования в размере 437 млн рублей на ремонт мостового сооружения. Вопрос решен положительно, эти средства должны быть эффективно потрачены на ремонтные работы до конца этого года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мост Саратов - Энгельс ввели в эксплуатацию в июле 1965 года. На протяжении 54 лет он ни разу не ремонтировался капитально. Лишь в 2013-2014 годах на мосту провели работы по защите опор и пролетных строений от воздействий атмосферной влаги и динамических воздействий транспорта.

"В настоящее время мост в целом находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в продолжении ремонта в отношении железобетонных опор и пролетных строений из-за выявленных трещин и коррозии арматуры", - отмечается в сообщении.

Автомобильный мост через Волгоградское водохранилище соединяет правый берег, на котором стоит город Саратов, и левый - на котором расположен город Энгельс. На момент открытия в 1965 году был самым длинным мостом в Европе (2825,8 м). На строительстве моста снимался художественный фильм "Строился мост". Является одним из символов региона, а также важной транспортной артерией.