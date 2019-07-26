Экономический потенциал регионов ДФО представят на выставке "Улица Дальнего Востока"

ТАСС, 26 июля. Экономический потенциал, туристические возможности и культурные особенности 11 регионов Дальнего Востока представят 3-8 сентября в рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ) на выставке "Улица Дальнего Востока" с участием регионов федерального округа и федеральных органов власти. Об этом сообщается в пятницу на сайте организатора выставки - Фонда Росконгресс.

"В этом году в мероприятии впервые примут участие Республика Бурятия и Забайкальский край, которые в 2018 году были включены в состав ДФО. Бурятия, в частности, представит посетителям вертолеты производства Улан-Удэнского авиазавода Ка-226Т и Ми-171А2", - сказано в сообщении.

При поддержке Минсельхоза на выставке будут работать фестиваль "Таежные промыслы" и рыбный рынок, где посетители смогут познакомиться с кухней регионов Дальнего Востока.

Молодые исследователи ДВФУ и Дальневосточного отделения РАН совместно с представителями государственных корпораций и крупных IT-компаний расскажут о научных исследованиях и перспективных разработках. В павильоне Минприроды России можно будет познакомиться с ключевыми инвестпроектами и объектами на территории Дальнего Востока.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с Минвостокразвития представит экспозицию "Дальневосточная деревня". В интерактивной форме гостей познакомят с самыми яркими проектами, реализованными на "дальневосточных гектарах". Также будет организована ярмарка продукции, произведенной там.

Концерты, фильмы и регата

На "Улице Дальнего Востока" будут организованы ежедневные концертные программы субъектов ДФО. При поддержке Минкультуры пройдут показы кассовых российских фильмов на открытой площадке, также планируется проведение вечера индийского кино. Кроме того, пройдут конкурс обаяния и таланта "Краса Дальнего Востока" и конкурс "Мастер-шеф УДВ".

Отмечается, что в рамках спортивной программы выставки состоятся парусная регата, международный турнир по мас-рестлингу, а также "Игры территорий Дальнего Востока" - спортивные состязания, в которых примут участие представители федеральных органов власти и субъектов ДФО.

Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4-6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума - кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.