Выручка корпорации Alphabet во II квартале выросла на 19%

ТАСС, 26 июля. Выручка корпорации Alphabet, владеющей в том числе компанией Google, составила во II квартале 2019 года $38,9 млрд против $32,6 млрд годом ранее. Об этом свидетельствует опубликованная в четверг корпоративная отчетность.

Показатель вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным агентства Reuters, результаты оказались выше ожиданий аналитиков, которые предполагали, что по итогам второго квартала выручка Alphabet окажется на уровне $38,1 млрд.

В отчете отмечается, что чистая прибыль Alphabet по итогам второго квартала достигла $9,9 млрд, или $14,2 в расчете на акцию. В прошлом году за указанный период она составляла $3,2 млрд, по $4,5 на акцию.

Стоимость ценных бумаг Alphabet после публикации отчетности увеличилась на фондовой бирже NASDAQ на 8%, до $1225 за акцию.

Google - публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).