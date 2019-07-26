Минпромторг: российский бизнес намерен инвестировать в развитие Системы быстрых платежей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российский бизнес намерен инвестировать в развитие Системы быстрых платежей (СБП) для ее широкого внедрения, заявил ТАСС замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направили главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной совместное письмо, в котором предупреждают, что могут отказаться от участия в Системе быстрых платежей из-за высоких, по их мнению, ставок за эквайринг в 0,7% за операцию.

После этого ЦБ определился с размером комиссии в СБП за оплату товаров и услуг по QR-коду в супермаркетах, магазинах одежды и бытовой техники - она составит 0,4%, что существенно ниже действующих тарифов за эквайринг (от 0,5 до 2%). Оплату товаров по QR-коду планируется запустить в сентябре.

"Нам известно, что отечественный торговый бизнес планирует инвестиции в сервис мгновенных переводов для внедрения и широкой популяризации этой системы платежей", - сказал Евтухов.

По его мнению, мгновенные переводы ожидаются всеми участниками рынка именно как радикально дешевая альтернатива эквайрингу.

"Себестоимость технических решений для мгновенных переводов существенно ниже и доступнее, чем в традиционной системе оплаты банковскими картами. Для передачи и для приема финансовых средств достаточно лишь обычного смартфона. Не требуется изготовление пластиковых защищенных карт и наличие терминалов", - пояснил Евтухов.

О системе

Банк России в конце февраля запустил Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас к системе подключены банк "ФК Открытие", ВТБ, "Юникредит", Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, Qiwi банк и РНКО "Платежный центр" - оператор платежной системы "Золотая корона".