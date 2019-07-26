Промсвязьбанк хочет вернуть 7,8 млрд руб. в рамках банкротства Антипинского НПЗ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Промсвязьбанк подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о вступлении в дело о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода как один из его кредиторов, следует из картотеки судебных дел.

Банк подал заявление 25 июля. Согласно материалам суда, сумма исковых требований составляет 7,76 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, в мае 2019 года из-за сложной финансовой ситуации и, как следствие, перебоев с поставками нефти, начавшимися еще в 2018 году, НПЗ был вынужден приостановить работу и перейти под управление основного кредитора - Сбербанка.

18 мая Антипинский НПЗ подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом. Согласно данным картотеки суда, Антипинский НПЗ обозначил сумму требований по делу о банкротстве в 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы НПЗ - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие. После получения Сбербанком контроля над НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar - компании "Сокар Энергоресурс".