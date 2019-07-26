"Дочки" "Газпрома" завершили размещение 2,93% акций на Мосбирже

"Цена размещения составила 200,5 рубля за одну акцию. Проданные акции составляют 2,93% голосующих акций "Газпрома". После завершения размещения количество акций "Газпрома" в свободном обращении, по оценке эмитента, увеличится до 46,02% от уставного капитала", - отмечается в материалах компании.

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Дочерние компании "Газпрома" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited - завершили размещение 693 млн 627 тыс. 848 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Газпром" на Мосбирже, говорится в материалах газового холдинга.

Ранее сообщалось, что по итогам сбора заявок на Московской бирже было получено 494 заявки на пакет в 693,627 млн акций холдинга, или 2,93%, на общую сумму в 198,894 млрд рублей. Сбор заявок в рамках размещения акций "Газпрома" прошел 25 июля.

Продажа осуществлялась по единой цене и в размере всего пакета акций. Частичная продажа пакета не была предусмотрена. Организатор размещения - Газпромбанк.

В июне глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что холдинг рассматривает различные варианты монетизации квазиказначейского пакета акций в 6,64%

В июле 2017 году компания "Газпром газораспределение" выкупила у ВЭБ 211,16 млн акций и 319,7 млн ADR "Газпрома". Таким образом, "Газпром" выкупил у ВЭБ 3,6% своих акций и ADR, доведя квазиказначейский пакет до 6,64%.

Российская Федерация контролирует 38,37% акций "Газпрома" через Росимущество, еще 10,97% принадлежит АО "Роснефтегаз". АО "Росгазификация", контролируемое РФ, является держателем еще 0,89% акций газовой монополии.