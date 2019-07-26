Акции "Газпрома" на Мосбирже подорожали на 7,3% после размещения пакета в 2,93%

При этом к 11:30 мск рост замедлился до 5,55% или 231,15 рубля за акцию.

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Газпрома" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 7,3%, до 234,99 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 11:10 мск.

Котировки выросли на фоне размещения дочерними компаниями "Газпрома" Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited пакета в 2,93% акций холдинга. Всего на Мосбирже было продано 693,63 млн акций компании по 200,5 рубля за бумагу на общую сумму 139,07 млрд рублей.

По итогам размещения доля акций "Газпрома" в свободном обращении выросла до 46,02% от уставного капитала.

В июле 2017 года компания "Газпром газораспределение" выкупила у ВЭБ 211,16 млн акций и 319,7 млн ADR "Газпрома". Таким образом, "Газпром" выкупил у ВЭБ 3,6% своих акций и ADR, доведя квазиказначейский пакет до 6,64%. Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что холдинг рассматривает различные варианты монетизации этого пакета акций.

Российская Федерация контролирует 38,37% акций "Газпрома" через Росимущество, еще 10,97% принадлежит АО "Роснефтегаз". АО "Росгазификация", контролируемое РФ, является держателем еще 0,89% акций газовой монополии.

В новость были внесены изменения (11:37 мск) — добавлена информация по тексту.