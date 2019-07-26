В Анкаре заявили о росте товарооборота России и Турции

АНТАЛЬЯ, 26 июля. /ТАСС/. Уровень товарооборота между Россией и Турцией продолжает расти, несмотря на глобальный спад в международной торговле. Об этом сообщила в пятницу министр торговли Турции Рухсар Пекджан на российско-турецкой межправкомиссии.

"Отношения между нашими странами становятся очень близкими. Доказательством этому является тот факт, что несмотря на спад в глобальной торговле, уровень товарооборота Турции и России продолжает расти. У России с ее энергоресурсами есть большой потенциал, и она является одной из важнейших экономик мира. Наши страны действительно взаимодополняют друг друга", - сказала министр.

Пекджан также выразила надежду, что "уровень товарооборота, который сейчас находится на отметке в $25,5 млрд, продолжит расти". "Я бы хотела отметить то, насколько конструктивно господин [министр энергетики РФ Александр] Новак подходит к решению проблем. Ранее он нам предложил подготовить совместный список задач, которые нужно выполнять и поэтапно вычеркивать. Такой подход вносит серьезный вклад в развитие наших отношений", - добавила она.

Глава Минторговли Турции выступила в Анталье с обращением к представителям российского бизнеса: "Обращаюсь к вам, не ищите товары вдалеке, больше обращайте внимание на турецких партнеров и закупайте у них, это поможет увеличить товарооборот".