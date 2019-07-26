{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Новак: российские нефтяники могут начать геологоразведку на шельфе Средиземноморья

Российские компании могут принять решение о сотрудничестве с Турцией, отметил министр энергетики РФ
Министр энергетики РФ Александр Новак Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Министр энергетики РФ Александр Новак
© Сергей Савостьянов/ТАСС

АНТАЛЬЯ, 26 июля. /ТАСС/. Российские нефтяные компании могут начать совместные с Турцией геологоразведочные работы на шельфе Восточного Средиземноморья. Об этом министр энергетики РФ Александр Новак рассказал в интервью турецкому агентству Anadolu в преддверии заседания российско-турецкой межправкомиссии.

"У российских компаний в Средиземном море есть успешно реализуемые энергетические проекты. Например, "Роснефть" ведет работу на Зохре (месторождение газа в Египте - прим.ТАСС). Если с коммерческой точки зрения эти проекты будут выгодны для всех сторон, то российские компании могут принять решение о сотрудничестве с Турцией в Восточном Средиземноморье", - сказал он.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичТурцияРоссия
Совфед отклонил закон о весовом и весогабаритном контроле транспорта в России
Было также принято решение о создании согласительной комиссии
Читать полностью