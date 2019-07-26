FESCO и "РЖД Логистика" запускают транзитный сервис из Республики Корея в Европу

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Транспортная группа FESCO ("FESCO") совместно с АО "РЖД Логистика" (дочернее общество ОАО "РЖД") в рамках развития сервиса ускоренной доставки транзитных грузов Trans-Siberian LandBridge расширяют его географию и запускают транзитный маршрут из Республики Корея в Европу, следует из пресс-релиза FESCO.

Первый контейнер был отправлен 25 июня из Пусана. Сервисом FESCO Korea Express он был доставлен по морю во "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в группу FESCO). Далее "РЖД Логистика" организовала его доставку по железной дороге на станцию Брест, откуда после перегрузки на подвижной состав колеи 1435 мм контейнер перевезли на железнодорожную станцию Бжег-Дольны (Польша). Заключительный этап доставки груза до склада клиента во Вроцлаве (Польша) осуществлялся автотранспортом. Общее транзитное время сократилось вдвое в сравнении с перевозкой морем через Суэцкий канал и составило 21 день.

В рамках совместного транзитного продукта FESCO осуществляет морскую и автомобильную доставки, обеспечивает обработку в порту и предоставляет контейнерный парк. "РЖД Логистика" отвечает за организацию железнодорожных перевозок.

Из Республики Корея в страны Европы будут доставляться грузы различной номенклатуры, в том числе автокомплектующие и техника.

"Европа - один из крупнейших потребительских рынков в мире, кроме того, здесь расположено большое количество производств товаров с высокой добавленной стоимостью, компоненты и комплектующие для которых поставляются из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Для них скорость доставки имеет большое значение, а с учетом особенностей логистики именно маршрут через Дальний Восток - один из самых перспективных с точки зрения возможностей экономии времени и обеспечения ритмичности поставок", - отметил Александр Исурин, президент FESCO.

Совместный сервис Trans-Siberian LandBridge компании запустили в конце мая. Тогда же был отправлен и первый тестовый контейнер из японского порта Йокогама в польский город Вроцлав. На основе тестовых перевозок стороны отработали технологию транспортировки с целью сделать сервис доступным для клиентов уже в этом году.

"Тестовая отправка в рамках реализуемого с FESCO сервиса Trans-Siberian LandBridge из Японии в Европу уже продемонстрировала перспективность маршрута через ВМТП и Транссибирскую железнодорожную магистраль. Грузоотправители убедились в безопасности и качестве таких перевозок, а главное - увидели существенную экономию времени доставки по железной дороге в сравнении с перевозками по deep sea", - сказала генеральный директор АО "РЖД Логистика" Вячеслав Валентик. Также он отметил, что чем больше грузов будет перевозиться с помощью Trans-Siberian LandBridge, тем доступнее он будет для грузоотправителей.

АО "РЖД Логистика" создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга "РЖД". Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом. В 2018 году компания обработала 63,2 млн т грузов.

Транспортная группа FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный оператор "Трансгарант", 75% минус одна акция оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении FESCO находятся 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.