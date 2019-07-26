Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал RT на $250 тыс.

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на £200 тыс. (около $250 тыс. по текущему курсу) за нарушение правил вещания на территории Соединенного Королевства. Об этом говорится в сообщении, распространенном Ofcom в пятницу.

"Ofcom сегодня оштрафовал новостной телеканал RT на £200 тыс. за серьезное нарушение наших правил вещания, а также потребовал, чтобы канал в своем эфире ознакомил своих зрителей с кратким изложением выявленных нами фактов, - говорится в тексте. - У Ofcom есть правила, которые требуют, чтобы в новостных передачах соблюдалась должная беспристрастность. Наше расследование установило, что RT не смог сохранить должной беспристрастности в семи выпусках новостных и аналитических программ в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года".