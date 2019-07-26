Совфед одобрил закон о продлении "дачной амнистии" до 2021 года

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.

"Принятие законопроекта послужит целям стимулирования вовлечения жилой недвижимости в гражданский оборот и положительно скажется на динамике развития частного жилого сектора", - говорится в пояснительной записке.

Проект закона первоначально предлагал продлить "дачную амнистию" до 1 марта 2022 года, однако по итогам переговоров с кабмином этот срок был сокращен на год, до марта 2021 года. Такой срок был признан достаточным, чтобы граждане успели воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав на дачную недвижимость.

Закон также делает бессрочной норму о возможности установления субъектами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ (ее действие истекало 1 марта 2020 года). Кроме того, он продлевает до 1 марта 2022 года для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности. Эта норма должна была окончить действие 31 декабря 2020 года.

Документ также решает проблемы оформления земельных участков под многоквартирными домами.

"Дачная амнистия" действовала 13 лет и завершилась 1 марта этого года. Она предполагает упрощенный порядок регистрации домов на землях садоводств и подобных типах земель посредством составления кадастровым инженером технического плана, а также по иной схеме с получением разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию на землях под индивидуальное жилищное строительство.