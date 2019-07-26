Телеканал RT возмущен назначением ему штрафа до решения суда

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Телеканал RT выразил возмущение в связи с решением британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать его на £200 тыс. (около $250 тыс.).

"Мы возмущены тем, что британский медиарегулятор Ofcom назначил нам штраф, не дожидаясь решения суда, который должен установить, правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT, - говорится в пятницу в заявлении на сайте телеканала. - При этом сумма значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьезные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию - в то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в "недостаточной беспристрастности".

В пятницу Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на £200 тыс. за нарушение правил вещания на территории Соединенного Королевства. Согласно результатам расследования регулятора, RT "не смог сохранить должной беспристрастности" в семи выпусках новостных и аналитических программ в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года.