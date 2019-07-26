Минэнерго России допускает увеличение пропускной способности "Турецкого потока"

АНТАЛЬЯ, 26 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики России допускает возможность дополнительного увеличения пропускной способности магистрального трубопровода "Турецкий поток" в случае возникновения спроса на российский газ. Об этом министр энергетики РФ Александр Новак рассказал в интервью турецкому агентству Anadolu в преддверии заседания российско-турецкой межправкомиссии.

"Мы считаем, что реализация "Северного потока - 2" идет в соответствии с графиком. Увеличение пропускной способности "Турецкого потока" возможно", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли ситуация с "Северным потоком - 2" отразиться на "Турецком потоке" в плане увеличения объемов транзита газа.

Новак подчеркнул, что в Европе существует большой спрос на природный газ, как и развитая конкуренция. "Мы готовы снабжать газом в нужном объеме в рамках конкуренции", - добавил он.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.