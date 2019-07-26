"Ведомости": Алексей Ананьев продал 10,01% акций "Техносерв"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Алексей Ананьев продал 10,01-процентную долю в капитале системного интегратора "Техносерв" компании Contemporary Solutions, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Об этом сообщается на сайте газеты "Ведомости" со ссылкой на представителя бизнесмена.

"Алексей Ананьев продал кипрскую компанию, через которую владел 10,01% крупного российского IT-интегратора "Группы Техносерв", - сообщается в публикации.

Еще 49,99% акций "Техносерва", принадлежащих Ананьеву, с лета 2018 года находятся в залоге у банка ВТБ. "В декабре 2018 года госбанк реализовал залог за неисполнение кредитных обязательств и забрал все права распоряжения этой долей, - пишут "Ведомости". - Среди них - право голосовать долей, продавать ее или передавать".

Таким образом, Ананьев потерял фактический и формальный контроль над "Техносервом", заключило издание.

ВТБ отказался комментировать "Ведомостям" ситуацию.

О компании

"Техносерв" - крупнейший российский системный интегратор, основан в 1992 г. До 2018 г. компанией владели братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. После санации принадлежавшего им Промсвязьбанка Ананьевы объявили о разделе активов - 100% "Техносерва" тогда достались Алексею Ананьеву. В июне 2018 г. он продал 40% акций "Техносерва" банку ВТБ.