Власти Башкирии призвали ввести контроль за химикатами из Китая после массовой гибели пчел

УФА, 26 июля. /ТАСС/. Причиной массовой гибели пчел в регионах России могли стать дешевые пестициды и агрохимикаты из Китая, в связи с этим нужно вести за ними контроль. Таким мнением на своей странице в Facebook поделился в пятницу председатель Государственного собрания - Курултая Башкирии Константин Толкачев.

"Массовая гибель пчел наблюдается во многих регионах страны, в том числе в Башкортостане. Основная проблема - дешевые пестициды и агрохимикаты, преимущественно ввозимые из Китая. Необходим контроль за их оборотом. В противном случае возможны крайне неблагоприятные последствия. Не исключено, что от проблемы здоровья пчел до проблемы здоровья человека всего один шаг", - написал он.

Обработка полей гербицидами в Башкирии привела к гибели 2,5 тыс. пчелосемей в этом году, что составляет 0,8% от их общего числа. При этом в период зимовки могут погибнуть до 10% пчелосемей.

По словам Толкачева, в республике данный вопрос "будет отработан на площадке Госсобрания" в период весенней сессии в порядке межведомственного взаимодействия. Для обсуждения будут приглашены региональные Минсельхоз, Минэкологии, Роспотребнадзор и пчеловоды. Совместными усилиями планируется принять комплекс законодательных решений.

Первые случаи массовой гибели пчел стали фиксировать в России с конца мая. По предварительным подсчетам, в течение двух месяцев погибло более 80 тысяч пчелиных семей в Центральной части России, на Юге страны, в Удмуртии, Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане. Власти нескольких регионов заявили о готовности компенсировать часть потерь пчеловодов. Например, в Липецкой области из резервного фонда врио губернатора Игоря Артамонова на покупку одной пчелосемьи выделят от 3150 до 3500 рублей, в Курской области - по 3150 рублей, в Ульяновской области - по 3500 рублей.