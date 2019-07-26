В Петербурге разработали инструмент анализа блокчейн-платформ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Сотрудники Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) в Петербурге разработали инструмент для комплексного анализа блокчейн-платформ (платформы на основе распределенных баз данных), который позволит разработчикам программного обеспечения и предпринимателям эффективнее оценивать такие платформы для их внедрения в свою деятельность. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Российского венчурного фонда.

"В Центре компетенций НТИ на базе Санкт-Петербургского Государственного университета разработали инструмент для комплексного анализа блокчейн-платформ. Результаты анализа могут быть полезны разработчикам для выбора конкретной платформы распределенных реестров и создания приложений, аналитикам рынка для оценки перспектив развития платформ, а также тем, кто хочет внедрить распределенные реестры в производство и бизнес. Кроме того, решение позволяет отслеживать развитие наиболее популярных платформ, используемых для создания и распространения криптовалют", - говорится в сообщении.

Разработанная система автоматически собирает и обрабатывает информацию по 20 хранилищам платформ распределенных реестров, с помощью которых создаются приложения на блокчейне. Среди анализируемых репозиториев как зарубежные платформы вроде Bitcoin и Ethereum, так и российские - Waves, Exonum, IZZZIO и другие. Оценка и сравнение платформ производится автоматически по нескольким критериям: активность разработки, отзывы сообщества, пользовательский интерес и прогресс.

Распределенный реестр - это база данных без единого центра управления, информация в нем хранится на синхронизированных между собой элементах системы - сетевых узлах и устройствах, которые обновляются одновременно. Обновление реестра происходит, только если большинство участников подтвердит актуальность данных и "согласится" с изменениями.

Национальная технологическая инициатива - программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России. Была утверждена правительством РФ в апреле 2016 года, рассчитана на срок до 2035 года. Агентство стратегических инициатив курирует в рамках НТИ разработку дорожных карт и формирует рабочие группы из представителей государства, бизнеса, исследователей и разработчиков.