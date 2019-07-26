"Нафтогаз" ожидает от "Газпрома" предложения "со всеми деталями" по газовому контракту

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" открыта для переговоров и ожидает от "Газпрома" предложения "со всеми деталями" по продлению контракта на транзит газа, срок которого истекает 31 декабря. Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, комментируя появившуюся в пятницу публикацию агентства Reuters о готовности российского концерна заключить с Украиной краткосрочные соглашения.

"Было бы желательно, чтобы "Газпром" ответил официально на предложение Еврокомиссии. Если "Газпром" не принимает это предложение, пусть предложит свой вариант. Причем желательно со всеми деталями", - сообщил представитель "Нафтогаза".

Ранее Reuters со ссылкой на четыре источника сообщило, что российскую сторону якобы устроит заключение транзитного контракта с Украиной на год, чтобы достроить обходные газопроводы ("Северный поток - 2" и "Турецкий поток"), запустить их, с тем чтобы уже не нуждаться в ГТС Украины. По информации агентства, позицию Москвы также подтвердили источник в ЕС и два источника в "Газпроме". Сама компания и Минэнерго России отказались от комментариев.

Витренко также заявил в пятницу, что Киеву интересна позиция российской стороны о том, готов ли "Газпром" "на практике разблокировать возможность другим компаниям осуществлять транзит газа с территории РФ". Топ-менеджер добавил, что Киев заинтересован в продолжении транзита и готов рассмотреть предложения РФ.

Предложение о "свопе"

Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" имеет запасной вариант возможных газовых договоренностей с РФ, если стороны не смогут заключить новый транзитный контракт. Речь идет о так называемом контракте на "своп" газа, в этом случае российская сторона будет передавать Украине определенный объем газа на границе Украина-РФ, после чего Киев будет передавать точно такой же объем газа на границе Украина-ЕС. При этом прибыльность украинской компании (аналог транзитной ставки в контракте на транзит газа) будет заранее определена сторонами, а не украинским регулятором.

"Нафтогаз" будет заключать контракт на транспортировку газа по Украине с отдельным оператором ГТС страны (в настоящее время находится в процессе создания). Сроки действия такого контракта с РФ могут быть в пределах 10 лет, по аналогии с тем, что ранее предлагала европейская сторона в случае возможного нового транзитного контракта. Обязательные объемы поставляемого газа по году - не менее 60 млрд куб. м.

Дополнительными условиями такой договоренности в "Нафтогазе" называли необходимость заключения соглашения между "Укртрансгазом" и "Газпромом" о "совмещении украинской и российской ГТС". Учитывая желаемые обязательные контрактные объемы поставок (60 млрд куб. м), будет дополнительно свободно до 30 млрд куб. м мощности для дополнительного транзита газа как "Газпрома", так и других поставщиков.

Со своей стороны глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что Украина не сможет подписать новый контракт на транзит газа по законодательству ЕС до конца года и что "Газпром" готов продлить действующий контракт. При этом Миллер заявлял, что РФ не получала от Украины предложений о своповых поставках газа.