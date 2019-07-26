СФ разрешил строить платные дороги на Крайнем Севере, если нет альтернативных бесплатных

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил правительственный закон, который разрешает строить в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях платные дороги, даже если нет альтернативной бесплатной трассы. При этом данная автомобильная дорога или участок автомобильной дороги должны быть расположены вне границ городских и сельских населенных пунктов.

"Экстремальные экономико-географические условия привели к тому, что значительная часть населения районов Крайнего Севера проживает в отдаленных и труднодоступных местностях, не имея доступа к сети автомобильных дорог общего пользования. Многие поселения имеют транспортное сообщение с развитыми территориями только посредством зимних автомобильных дорог и (или) речного транспорта, при этом в период сезонной недоступности указанных видов транспорта единственной альтернативой остается воздушный транспорт", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как считают авторы законопроекта, в этих сложившихся условиях создание автомобильных дорог общего пользования до большинства отдаленных и труднодоступных поселений невозможно даже в долгосрочном периоде по причине высокой стоимости строительства и эксплуатации.

"Реализация проектов строительства автомобильных дорог в районах Крайнего Севера существенно ограничена возможностями региональных бюджетов, большая часть которых направляется на исполнение социальных обязательств, а инвестиционная часть, как правило, весьма невелика. Улучшить существующий уровень транспортной доступности в районах Крайнего Севера может строительство автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений с привлечением частных инвестиций с последующим использованием их на платной основе", - подчеркивают разработчики.

В настоящее время платные дороги можно строить при условии обеспечения возможности альтернативного бесплатного проезда по автомобильной дороге общего пользования либо при условии альтернативного бесплатного проезда до ввода в эксплуатацию строящейся или реконструируемой платной автомобильной дороги. Закон разрешает строить платные автомобильные дороги в районе Крайнего Севера без соблюдения этих условий, если автомобильная дорога или участок автомобильной дороги расположены вне границ городских и сельских населенных пунктов, а также если участком такой автомобильной дороги является отдельное искусственное сооружение.

Дополнительно в целях обеспечения интересов населения предлагается закрепить условие бесплатного проезда легковых автомобилей по платным автомобильным дорогам (их участкам), которые не имеют альтернативного проезда и подпадают под указанные в документе исключения.