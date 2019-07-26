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СФ разрешил строить платные дороги на Крайнем Севере, если нет альтернативных бесплатных

При этом для обеспечения интересов населения предлагается закрепить условие бесплатного проезда легковых автомобилей по платным дорогам или их участкам

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил правительственный закон, который разрешает строить в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях платные дороги, даже если нет альтернативной бесплатной трассы. При этом данная автомобильная дорога или участок автомобильной дороги должны быть расположены вне границ городских и сельских населенных пунктов.

"Экстремальные экономико-географические условия привели к тому, что значительная часть населения районов Крайнего Севера проживает в отдаленных и труднодоступных местностях, не имея доступа к сети автомобильных дорог общего пользования. Многие поселения имеют транспортное сообщение с развитыми территориями только посредством зимних автомобильных дорог и (или) речного транспорта, при этом в период сезонной недоступности указанных видов транспорта единственной альтернативой остается воздушный транспорт", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как считают авторы законопроекта, в этих сложившихся условиях создание автомобильных дорог общего пользования до большинства отдаленных и труднодоступных поселений невозможно даже в долгосрочном периоде по причине высокой стоимости строительства и эксплуатации.

"Реализация проектов строительства автомобильных дорог в районах Крайнего Севера существенно ограничена возможностями региональных бюджетов, большая часть которых направляется на исполнение социальных обязательств, а инвестиционная часть, как правило, весьма невелика. Улучшить существующий уровень транспортной доступности в районах Крайнего Севера может строительство автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений с привлечением частных инвестиций с последующим использованием их на платной основе", - подчеркивают разработчики.

В настоящее время платные дороги можно строить при условии обеспечения возможности альтернативного бесплатного проезда по автомобильной дороге общего пользования либо при условии альтернативного бесплатного проезда до ввода в эксплуатацию строящейся или реконструируемой платной автомобильной дороги. Закон разрешает строить платные автомобильные дороги в районе Крайнего Севера без соблюдения этих условий, если автомобильная дорога или участок автомобильной дороги расположены вне границ городских и сельских населенных пунктов, а также если участком такой автомобильной дороги является отдельное искусственное сооружение.

Дополнительно в целях обеспечения интересов населения предлагается закрепить условие бесплатного проезда легковых автомобилей по платным автомобильным дорогам (их участкам), которые не имеют альтернативного проезда и подпадают под указанные в документе исключения.

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