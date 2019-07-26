Австрийская компания разработает проект курорта Мамисон до конца 2019 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 июля. /ТАСС/. Компания "Доппельмайер Раша" ("дочка" австрийской Doppelmayr) выиграла конкурс на разработку проектно-сметной документации всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" в Северной Осетии. Сумма контракта составляет 98,9 млн рублей, следует из проекта документа, размещенного на сайте госзакупок.

"Заключить контракт с ООО "Допельмайер Раша"... в связи с признанием поданной им единственной заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме соответствующей требованиям Федерального закона и конкурсной документации", - говорится в протоколе рассмотрения заявок.

Как следует из конкурсной документации, исполнитель направит на разработку ПСД курорта 98,9 млн рублей (максимальная стоимость контракта составляла 100 млн рублей), срок выполнения работ по контракту - до 30 декабря 2019 года.

Согласно материалам закупки, на территории будущего курорта Мамисон должно быть предусмотрено строительство двух канатных дорог с ориентировочной пропускной способностью 2600 и 2400 человек в час, комплекс горнолыжных трасс общей протяженностью 14 км, развлекательный комплекс "Сноупарк", включая горнолыжные трассы протяженностью 870 м, а также сооружения инженерной защиты и системы жизнеобеспечения. "Горнолыжные трассы запроектировать с максимальным сохранением существующего рельефа, по возможности исключая выемки и насыпи", - уточняется в проекте контракта.

Мамисон - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии, в 100 км от Владикавказа. Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. Власти Северной Осетии подали в Минэкономразвития РФ заявку на возвращение курорту Мамисон статуса особой экономической зоны (ОЭЗ), которого он был лишен в 2016 году из-за неэффективной работы. Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га, проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1160 м.

В ноябре 2018 года правительством РФ принято решение выделить 100 млн рублей на реализацию проекта курорта. Из бюджета субъекта выделено 20 млн рублей на разработку проектно-сметной документации. По оценке властей республики, совокупный объем средств, необходимых для создания курорта, составляет 7,5 млрд рублей.