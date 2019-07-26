ЦБ ожидает возвращения годовой инфляции к 4% в начале 2020 года

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Годовая инфляция в России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, вернется к 4% в начале 2020 года, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.

"Продолжается замедление инфляции. Годовой темп прироста потребительских цен в июне снизился до 4,7% (с 5,1% в мае 2019 года) и, по оценке на 22 июля, составил около 4,6%. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года", - отмечает регулятор.

ЦБ 26 июля понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25%.