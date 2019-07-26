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Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан по одной заявке

В компании уточнили, что заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Пакет акций "Газпрома" в 2,93% был продан в рамках одной заявки, сообщил журналистам заместитель председателя правления холдинга Фамил Садыгов.

"В условиях роста капитализации "Газпрома" в текущем году и с учетом значительного потенциала ее дальнейшего повышения спрос покупателей к данному размещению превысил предложение в 1,4 раза <...> В итоге была удовлетворена одна крупная заявка. Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" и составила 70% от общего объема итогового спроса. Решение о ее удовлетворении позволило нам достичь своих целей при минимальном влиянии на котировки акций ПАО "Газпром", - сказал он.

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