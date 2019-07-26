Перевозки пассажиров в Ярославской области СЖД составили 2,2 млн человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Перевозки пассажиров с вокзалов и станций Северной железной дороги (СЖД, филиал ОАО "РЖД"), расположенных в Ярославской области, соответствуют уровню прошлого года и составляют 2,2 млн человек, следует из сообщения магистрали.

В дальнем следовании было отправлено 688,6 тыс. пассажиров (+4,7%), в пригородном сообщении - 1,5 млн пассажиров (-2,1%).

Из Ярославля отправлено около 850 тыс. пассажиров (+2,4%). В том числе поездами дальнего следования воспользовались около 610 тыс. (+5,1%), пригородными поездами - 240 тыс. (-3,8%).

Пассажиропоток в июне уменьшился на 1,4% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года, до 483,1 тыс. человек. Поездами дальнего следования воспользовались 138,5 тыс. (+6,5%), пригородного сообщения - 344,7 тыс. (-4,2%).

Из Ярославля отправлено 175 тыс. пассажиров (+3,1%). В том числе поездами дальнего следования воспользовались 121 тыс. пассажиров (+7,4%), пригородными поездами - 54,1 тыс. пассажиров (-5,3%).

С вокзалов и станций Северной железной дороги (СЖД, филиал ОАО "РЖД") в первом полугодии 2019 года было отправлено 6,6 млн пассажиров, что превышает результат аналогичного периода прошлого года на 3,7%.

В июне 2019 года пассажиропоток составил более 1,4 млн человек, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.