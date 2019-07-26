Совладельцы оператора вывоза ТБО из Москвы "Эколайн" купили пакет акций прямого конкурента

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Совладельцы компании "Эколайн", которая вывозит мусор из Северного и Центрального административных округов Москвы и Воскресенского кластера Московской области, получили пакет акций "МКМ-Логистика", работающей в ЗАО и ЮЗАО столицы. Об этом ТАСС рассказал источник на рынке, сделку подтвердили в пресс-службе "Эколайна".

"Акционеры "Эколайна" купили пакет "МКМ-Логистика". Сделка завершилась в конце июля", - сказал собеседник агентства.

По данным системы СПАРК, "МКМ-Логистика" с 24 июля 2019 года принадлежит на 100% "Экологическому менеджменту", тот, в свою очередь, почти на 100% "Экологическому управлению". В цепочке топ-менеджеров этих компаний есть Алина Плотникова и Евгений Шибаев. Плотникова - также генеральный директор "ЭТП-33" (эта компания находится в структуре "Эколайна"). Шибаев, по словам источника, - работает в структурах "Эколайна".

Ранее 33,33% "МКМ-Логистика" владела "Чистая логистика" Степана и Павла Дмитриевых (сыновья экс-главы ВЭБа Владимира Дмитриева, по 50% и 40%, соответственно) и сына Германа Грефа - Олега (5%), по данным газеты "КоммерсантЪ".

В пресс-службе "Эколайна" подтвердили информацию о сделке и добавили, что после нее практика открытого взаимодействия с жителями и внедрения раздельного сбора мусора будет распространена на "МКМ-Логистика". "Планируется максимально сохранить существующую команду МКМ, менеджмент видит опору в профессионалах, которые готовы будут принять новую философию компании и новые стандарты работы. <…> В ближайшее время будут решены основные инфраструктурные проблемы компании. Это амбициозная задача - в Москве досрочно вводится раздельный сбор отходов, и решение проблем должно опережать этапы ввода раздельного сбора отходов", - заявили в "Эколайне".

Всего Москву обслуживают пять основных операторов: "МКМ-Логистика", "Эколайн", "Хартия" (также оператор Ногинского кластера Подмосковья), "МСК-НТ" (оператор Чеховского кластера Подмосковья) и "Спецтранс" (входит в структуру "РТ-Инвест", который управляет Сергиево-Посадским, Рузским и Каширским кластером Подмосковья). У них долгосрочные контракты, полученные в 2012-2014 годах, общей суммой около 140 млрд рублей, по данным РБК. Так, тендер на вывоз отходов из ЗАО стоил 14,8 млрд рублей, ЮЗАО - 25,3 млрд рублей, их выиграла "МКМ-Логистика". Тендеры в САО и ЦАО, которые получил "Эколайн", стоили 16,9 млрд и 8,7 млрд рублей.