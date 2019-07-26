Счетная палата: эффект от отмены индексаций пенсий неработающим пенсионерам не достигнут

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Ожидаемый эффект от отмены индексаций пенсий работающим пенсионерам в виде сокращения дефицита бюджета Пенсионного фонда не достигнут, так как число работающих пенсионеров уменьшается с каждым годом, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова. Ее мнение приводит пресс-служба контрольного ведомства.

По данным Орловой, трансферт на выплату страховых пенсий из федерального бюджета в ПФР в 2020 году составит почти 2 триллиона рублей. "В ближайшие годы объем трансферта на выплату страховых пенсий хоть и будет снижаться, зависимость Пенсионного фонда от федерального бюджета все равно сохранится. Трансферт на выплату страховых пенсий из федерального бюджета в ПФР в 2020 году составит почти 2 триллиона рублей. Одним из решений данной проблемы может стать совершенствование тарифной политики", - сказала аудитор.

По мнению Орловой, пенсионная система должна быть прозрачной и понятной для граждан, а принимаемые государством решения должны вызывать доверие населения. Несмотря на принимаемые государством меры, создать эффективную пенсионную систему пока не удалось. Реализуемая с 2013 года стратегия долгосрочного развития пенсионной системы никак не повлияла на уровень пенсионного обеспечения граждан, указывает Орлова.

"За шесть лет ее реализации коэффициент замещения не превысил 35%. Чтобы достичь 40%, средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера в 2024 году должен составлять не менее 24 тысяч рублей. Для этого начиная с 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров необходимо увеличивать в два раза выше уровня инфляции", - сказала Орлова.

Орлова отметила, что применяемая с 2015 года новая формула расчета страховой пенсии, когда ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, не стимулирует граждан работать дольше. "По сути пенсионный балл - это соотношение уплаченных за будущего пенсионера страховых взносов к максимально возможному объему, который может быть за него уплачен с учетом установленного ограничения облагаемой базы. Таким образом, чем ниже заработная плата, тем меньше у работника пенсионных баллов. При этом граждане с высокими зарплатами также ничего не выигрывают, так как выплачиваемые ими страховые взносы ограничены предельной величиной облагаемой базы", - пояснила она.

Кроме того, Орлова указала на то, что сейчас граждане не имеют возможности реализовать право выбрать способ формирования будущей пенсии путем увеличения ее накопительной составляющей. "Реально увеличить пенсионные накопления сейчас можно только за счет их инвестирования", - подчеркнула она. Начавшаяся в 2015 году реализация прав на досрочную смену страховщика привела к тому, что граждане потеряли инвестдоход на общую сумму 108,4 миллиарда рублей. "Как показали наши проверки, потеря дохода одного человека может достигать 500 тысяч рублей", - отметила аудитор.