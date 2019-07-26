Магаданская область получит 795 млн рублей на берегоукрепление портового шоссе

ТАСС, 26 июля. Правительство РФ выделит Магаданской области дополнительные 795 млн рублей на берегоукрепление портового шоссе - единственной дороги, связывающей морской торговый порт с Магаданом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Колымы.

Пять регионов Дальнего Востока - Якутия, Приморский край, Еврейский автономный округ, Сахалинская и Магаданская области в течение трех лет будут получать из федерального бюджета субсидии по разным направлениям на общую сумму более 15,5 млрд рублей. Уже в этом году будет распределена большая часть средств - 10 млрд рублей.

"Магаданская область получит 795 млн рублей на укрепление участка берега в бухте Нагаева в Магадане вблизи Портового шоссе", - говорится в сообщении.

По Портовому шоссе в регион доставляется около 80% грузов. Участок этой дороги после ливней в 2014 году стал активно обрушаться. К его ремонту приступили только в этом году.

Проект ремонта шоссе включает устройство новой подпорной стенки, асфальтового покрытия дороги, барьерного ограждения и пешеходной дорожки. Сейчас уже завершена отсыпка береговой линии длиной 370 м, начинается строительство пирса. Берегоукрепление и полное благоустройство набережной бухты Нагаево планируется завершить к 2021 году.

В конце декабря 2018 года правительство региона заключило трехлетний контракт на проведение ремонтных работ с компанией ООО "Больверк". Сумма заключенного контракта составила более 800 млн рублей, из них 403 млн рублей предоставило Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, 403 млн рублей поступили через Минтранс РФ.