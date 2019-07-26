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Перевозки пассажиров гражданской авиацией РФ за январь-июнь 2019 года выросли на 12,1%

Лидером по перевозке пассажиров и пассажирообороту стала группа компаний "Аэрофлот"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Перевозка пассажиров гражданской авиацией России по итогам января-июня 2019 года составила 57,68 млн человек, что больше, чем годом ранее, на 12,1%. Пассажирооборот вырос на 14,2%, до 145,75 млрд пасс-км. Процент занятости пассажирских кресел составил 81,6 (+0,1 пр.п.), сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта России.

Лидирующую позицию по перевозке пассажиров и пассажирообороту занимает группа компаний "Аэрофлот", совокупный пассажирооборот составил 72,92 млрд пасс-км (рост на 14%). Перевозка пассажиров увеличилась на 13,4%, до 28,19 млн человек. Материнской компанией "Аэрофлот" перевезено 17,8 млн пассажиров (+9,7%), пассажирооборот составил 48,82 млрд пасс-км (+8,7%). Рост перевозки пассажиров авиакомпанией "Победа" составил 44,7%, до 4,67 млн человек.

Совокупная перевозка пассажиров авиакомпаниями "Сибирь" и "Глобус" (входят в группу компаний S7 Group) составила 8,16 млн пассажиров (+14,2%), пассажирооборот - 17,17 млрд пасс-км (+17,3%). Перевозка пассажиров Уральскими Авиалиниями за отчетный период увеличилась до 4,24 млн человек (+7,7%). Пассажирооборот компании вырос на 9,9%, до 10,36 млрд пасс-км. 

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