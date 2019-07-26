Исполнять обязанности министра финансов Астраханской области будет Елена Рязанова

АСТРАХАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин назначил исполняющей обязанности министра финансов региона Елену Рязанову вместо задержанного в пятницу Виталия Шведова, об этом сообщили на сайте правительства региона. Рязанова ранее занимала должность первого заместителя регионального министра финансов.

"Назначен новый руководитель министерства финансов Астраханской области. С 26 июля обязанности министра будет исполнять Елена Рязанова, ранее занимавшая должность первого заместителя руководителя министерства", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщалось, что бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов региона Виталий Шведов задержаны, они подозреваются в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, на счетах бюджета области имелись значительные остатки средств, не требовавшие денежного займа в банке. Однако Султанов и Шведов, используя свои служебные полномочия, при отсутствии реальной необходимости привлекли кредитные средства (по ставке от 7 до 8,5%) в одном из банков на общую сумму порядка 6 млрд рублей. Бюджету региона был причинен крупный материальный ущерб в размере не менее 212 млн рублей. Также следствие считает, что действия Шведова и Султанова "привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти".

Елена Рязанова трудовой путь начала юрисконсультом, впоследствии работала в Государственной налоговой инспекции по Астраханской области. С 2008 года работала в Министерстве финансов Астраханской области на разных должностях.

Султанов был утвержден в должности вице-губернатора и председателя правительства области в апреле 2017 года. 10 июня этого года он написал заявление об отставке. Шведов с 2006 года занимал должность заместителя министра финансов региона, с 2010 года является заместителем председателя правительства региона - министром финансов.