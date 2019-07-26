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РЖД дают скидку 15% на экспорт чугуна со станции Новолипецк к портам Туапсе и Новороссийск

Скидка действует до 31 декабря 2020 года включительно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) вводит скидку в размере 15% к тарифам на экспортные перевозки чугуна со станции Новолипецк на станции Новороссийск и Туапсе-Сортировочная в Красноярском крае, следует из сообщения, размешенного на сайте Ассоциации морских торговых портов со ссылкой на материалы РЖД.

На скидку можно претендовать при условии выполнения гарантированного объема перевозок чугуна в собственных (арендованных) вагонах в размере не менее 2,4 млн т, в том числе в 2019 году - не менее 886 тыс. т, в 2020 году - не менее 1,5 млн т, уточняется в сообщении.

Скидка будет предоставляться до 31 декабря 2020 года включительно.

Рядом со станцией Новолипецк ЮВЖД  расположен "Новолипецкий металлургический комбинат", со станцией Новороссийск - ПАО "Новороссийский морской торговый порт", со станцией Туапсе-Сортировочная - АО "Туапсинский морской торговый порт".

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