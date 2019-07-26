Авиарейсы из Калуги в Анталью приостановлены с 1 августа

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Royal Flight с 1 августа 2019 года прекращает полеты из Калуги в Анталью. Об этом ТАСС в пятницу сообщил начальник отдела корпоративных коммуникаций авиакомпании Максим Карашвили.

"Действительно, с 1 августа мы перестаем летать в Анталью из Калуги", - сказал он.

Причины отмены рейсов в авиакомпании не назвали. Royal Flight начала летать из Калуги в Анталью 4 июня 2019 года. Рейсы выполнялись дважды в неделю. Ранее за это направление отвечала авиакомпания Azur Air. Представители международного аэропорта "Калуга" от комментариев отказались.

Полетную программу из Калуги в Анталью предоставлял туроператор Coral Travel, где ТАСС подтвердили, что рейс 29 июля состоится, полеты на август приостановлены. Туристы, купившие путевки, возможно, будут направляться через Москву.