Налоговые доходы бюджета Москвы за шесть месяцев 2019 года выросли на 16,8%

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Прирост налоговых доходов в бюджет Москвы за первые шесть месяцев 2019 года составил 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в пятницу пресс-служба столичного Департамента финансов.

"По состоянию на 1 июля 2019 года в бюджет города Москвы поступило 1 трлн 269,7 млрд рублей. Налоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме 1 трлн 111,8 млрд рублей, что составляет 87,6% от общего объема доходов. Прирост налоговых доходов за шесть месяцев 2019 года составил 16,8%, или 159,6 млрд рублей к аналогичному периоду 2018 года", - говорится в сообщении.

В структуре налоговых доходов наибольшую долю занимают налог на доходы физических лиц (41,4%) и налог на прибыль организаций (43,1%). Так, по данным пресс-службы, поступления НДФЛ за I полугодие составили 459,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления НДФЛ увеличились на 47 млрд рублей, или 11,4%.

"Доходы бюджета города Москвы по налогу на прибыль организаций на 1 июля 2019 года составили 479,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления налога на прибыль организаций увеличились на 94,9 млрд рублей, или 24,7%", - говорится в сообщении.

Наибольший объем расходов был направлен на реализацию государственной программы "Развитие транспортной системы" (195,5 млрд рублей). На программу "Социальная поддержка жителей города Москвы" было потрачено 194,2 млрд рублей, на "Столичное образование" - 177 млрд рублей. Объем расходов по госпрограмме "Столичное здравоохранение" составил 136,5 млрд рублей, а всего, с учетом средств бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, расходы на охрану здоровья москвичей за шесть месяцев 2019 года составили 228,3 млрд рублей.

Размер государственного долга города Москвы не изменился и составил 30 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки на бюджет города Москвы на 1 июля 2019 года составил 1,2% от объема запланированных собственных доходов бюджета.