Минфин не видит рисков в принятии закона об онлайн-продаже алкоголя

МОСКВА, 26 июля./ТАСС/. Минфин РФ не видит рисков в случае принятия закона о дистанционной продаже алкоголя, сообщил журналистам замминистра финансов Илья Трунин.

"Мы считаем, что рисков нет. Наши оппоненты считают, что риски есть. Как мы договоримся, так правительство и определится с позицией", - сказал Трунин.

По его словам, некоторые розничные магазины и так фактически ведут дистанционную продажу алкоголя легально, привлекая для работы курьеров. "Есть магазины, которые имеют совершенно легальную розничную лицензию и есть курьер, который выступает доверенным лицом. То есть покупатель поручает этому человеку купить в магазине и доставить ему эту продукцию. Фактически отношения строятся таким образом между покупателем и продавцом сейчас при так называемой онлайн-торговле", - добавил Трунин.

Ранее глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов сообщал, что ведомство рассчитывает повторно внести в правительство законопроект о дистанционной продаже алкоголя в августе. По словам Сазанова, Минфин РФ подпишет с Минздравом, который последовательно выступает против легализации интернет-продаж алкоголя, протокол разногласий.

По информации РБК, Минфин доработал законопроект о легализации онлайн-продаж алкоголя и планирует приступить к реализации проекта с 1 января 2020 года. Как передавало издание, первый этап продлится один год - до 1 января 2021 года. Ожидается, что в этот период вести онлайн-продажи смогут только производители и оптовые компании, а продавать можно будет исключительно вина и игристые вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП).